В Винницкой области прогремел взрыв: область подверглась атаке реактивным БПЛА

В Винницкой области раздался звук взрыва на фоне воздушной тревоги. Перед этим поступали предупреждения о движении реактивного беспилотника в направлении области.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Что известно о взрыве?

Воздушная тревога в Винницкой области была объявлена в 20:20. Воздушные силы предупредили о реактивном беспилотнике, который двигался из Одесской области курсом на Винницкую область, в частности в направлении населенного пункта Песчанка.

Впоследствии военные сообщили о движении реактивного БПЛА в направлении Ильинцев, а позже – Вендичан.

На фоне атаки в Винницкой области раздался взрыв.

На данный момент информации о последствиях, возможных разрушениях или пострадавших нет. Жителей области призывают оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

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Напомним, российские военные вечером 9 октября на дважды подвергся атаке Днепровский район в Днепропетровской области. В результате вражеского удара вспыхнул пожар на складах логистической компании.

Около 20:50 россияне нанесли повторный удар по складским помещениям. По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал. На месте удара возник пожар, информацию о последствиях обстрела уточняют.