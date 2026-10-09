Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Що відомо про вибух?
Повітряну тривогу у Вінницькій області оголосили о 20:20. Повітряні сили попередили про реактивний безпілотник, який рухався з Одещини курсом на Вінниччину, зокрема в напрямку населеного пункту Піщанка.
Згодом військові повідомили про рух реактивного БпЛА в напрямку Іллінців, а пізніше – Вендичан.
На тлі атаки на Вінниччині пролунав вибух.
Наразі інформації про наслідки, можливі руйнування чи постраждалих немає. Жителів області закликають залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.
Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати в телеграмі 24 Каналу.