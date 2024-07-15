В ТЦК на Львовщине ночью произошел взрыв: неизвестные бросили гранату и скрылись

На Львовщине неизвестные бросили гранату в помещение районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (РТЦК и СП). Делом занимается полиция.

Инцидент произошел этой ночью, 15 июля в городе Буск Львовской области. В полиции сообщили, что устанавливают все обстоятельства.

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В ТЦК на Львовщине произошел взрыв

Неизвестные бросили гранату в здание РТЦК и СП. В результате происшествия никто не пострадал, повреждено здание. Виновников взрыва ищет полиция.

В полиции уточнили, что взрыв произошел около 1:45 ночи понедельника.

Сообщение о взрыве, произошедшем возле здания ТЦК, расположенной в городе Буск, Золочевского района, поступило в полицию 15 июля в 1.45. По словам заявителя, неизвестный злоумышленник бросил гранату в фасад здания и скрылся,

– сообщили правоохранители.

На месте работают оперативники

Отмечают, что на месте происшествия работают следственно-оперативная группа, специалисты криминалисты, взрывотехники и сотрудники других служб полиции Львовщины.

"Правоохранители принимают меры для установления личности и задержания злоумышленника. Решается вопрос правовой квалификации события", – добавили в полиции.

Граната взорвалась вблизи ТЦК

Местное медиа "Буский медиапортал" со ссылкой на начальника районного отделения полиции Николая Патинока пишет, что граната разорвалась возле помещения, осколками выбиты два окна.