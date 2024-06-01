В Черкасской области неизвестные бросили взрывчатку во двор дома работника ТЦК. Известно, что в результате этого произошел взрыв.

Об этом сообщили в Черкасском областном ТЦК. Там рассказали детали ситуации.

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Во двор дома работника ТЦК бросили взрывчатку

В Черкасском областном ТЦК сообщили, что 30 мая в поселке Катеринополь неизвестные лица бросили взрывное устройство, которое вызвало взрыв во дворе дома сержанта ВСУ.

Там отметили, что, к счастью, члены семьи не пострадали.

В ТЦК отметили, что военнослужащий стал на защиту Украины с началом полномасштабного вторжения, сын также защищает страну на фронте, а дочь потеряла на войне мужа. Там добавили, что правоохранительные органы были оперативно проинформированы об этом случае.

"Обращаем внимание общества на то, что этот недопустимый случай произошел на фоне позорной информационной кампании с целью дискредитации военнослужащих территориальных центров комплектования и социальной поддержки и Сил обороны Украины", – добавили в ТЦК.

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