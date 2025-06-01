В сети сообщили о взрыве в центре Львова: что говорят в полиции

Вечером 24 июня телеграмм-каналы Львова распространили информацию о взрыве в центре города. Отмечалось, что туда якобы прибыли соответствующие службы.

В сети писали, что взрыв произошел на улице Игоря Билозира, передает 24 Канал.

Смотрите также Россияне цинично обвинили Украину в атаке на поезд в Днепре

Что говорят в полиции

В комментарии 24 Канала в полиции Львовщины заявили, что ничего чрезвычайного не произошло. Мужчина ехал на неисправном электровелосипеде, который издавал звуки, похожие на взрывы. Пострадавших нет.

Видео с места происшествия во Львове, которое публикуют в сети

Напомним, что 15 июня во Львове на Левандовке произошел взрыв. Об этом писали местные телеграммы-каналы. В комментарии 24 Канала спикер полиции Львовщины Светлана Добровольская рассказала, что взорвался электрический кабель, пострадавших нет. Часть Левандовки осталась без света.

К слову, в Одессе местные телеграмм-каналы сообщили о нападении с ножом в троллейбусе №3. Нападавший угрожал пассажирам, один из которых получил порез на руке, после чего нападавший скрылся в неизвестном направлении. Полиция не получала сообщений об инциденте, сказала в комментарии 24 Канала Любовь Гордиевская.