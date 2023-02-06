У российской Калуги расцвел "хлопок": россиянам померещился беспилотник
6 февраля 2023, 08:34Читати новину українською
Возле российского города Калуга в Калужской области прозвучал "хлопок". Россияне почему-то увидели там беспилотника.
В российских телеграмм-каналах пишут, что якобы "беспилотник взорвался" недалеко от Калуги. Этот инцидент даже прокомментировали местные российские власти, информирует 24 Канал.
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Что известно о взрыве возле Калуги
На фото – предварительно, последствия взрыва,
– говорится в сообщении.
Региональные власти написали, что якобы:
- "обломки дрона" не повредили гражданскую и социальную инфраструктуру;
- пострадавших нет.
Пропагандисты говорят, что якобы в 5 утра 6 февраля в лесу разразился дрон. Он якобы не причинил никакого вреда.
По словам так называемого российского губернатора, на месте работали силовики.
Последний "хлопок" на территории России
- 4 февраля "хлопок" прозвучал в Белгородской области. Там на заводе вспыхнул пожар. Огонь в Борисовке не могли потушить. И после "хлопка" объявили бессрочный "желтый" уровень террористической угрозы.
- По данным местного губернатора, россияне не пострадали. Однако "хлопок" нанес серьезный ущерб.
- 5 февраля в американском Институте изучения войны заявили, что "хлопок" в Белгородской области может еще больше нарушить логистику России в Украине. Ведь на предприятии, где произошел инцидент, вероятно, производят важные металлоконструкции.