У российской Калуги расцвел "хлопок": россиянам померещился беспилотник

Возле российского города Калуга в Калужской области прозвучал "хлопок". Россияне почему-то увидели там беспилотника.

В российских телеграмм-каналах пишут, что якобы "беспилотник взорвался" недалеко от Калуги. Этот инцидент даже прокомментировали местные российские власти, информирует 24 Канал.

Заметьте Внутренние саботажи, – у Зеленского прокомментировали "хлопок" в России и анонсировали чудесное время

Что известно о взрыве возле Калуги

На фото – предварительно, последствия взрыва,

– говорится в сообщении.

Региональные власти написали, что якобы:

"обломки дрона" не повредили гражданскую и социальную инфраструктуру;

пострадавших нет.

Пропагандисты говорят, что якобы в 5 утра 6 февраля в лесу разразился дрон. Он якобы не причинил никакого вреда.

По словам так называемого российского губернатора, на месте работали силовики.

Последний "хлопок" на территории России