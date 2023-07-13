Об этом 24 Каналу рассказал депутат Запорожского городского совета Дмитрий Кирильчук. По его словам, у пострадавших людей, которые находились там, преимущественно осколочные ранения.

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До сих пор неизвестно, чем атаковали Запорожье

Кирильчук рассказал, что взрыв всколыхнул один из районов Запорожья в обеденное время, в общем же его почувствовали на себе несколько районов города. Удар был нанесен по парку.

Он отметил, что данная ситуация не типична, поскольку все еще устанавливается, чем именно российские оккупанты совершили очередной теракт. Поэтому рано пока говорить, какой именно летательный объект это был.

В то же время, депутат Запорожского горсовета отметил, что по характеру повреждений можно предположить, что это была не ракета С-300, хотя все произошло довольно внезапно.

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В парке было много родителей с детьми

Он рассказал, что, к счастью, все люди живы, но пострадал 21 человек, среди которых уже 8 детей. В настоящее время еще около 6 человек госпитализированы, им оказывается медицинская помощь.

Депутат Запорожского горсовета отметил, что в обеденное время в парке на тот момент находилось немало людей.

Преимущественно молодые родители с детьми гуляли в это время, потому что посреди рабочего дня они только могли находиться в парке,

– сказал Кирильчук.

Он добавил, у находившихся там пострадавших людей преимущественно осколочные ранения, так как что была взрывная волна.

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