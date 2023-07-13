Про це 24 Каналу розповів депутат Запорізької міської ради Дмитро Кирильчук. За його словами, у постраждалих людей, які там перебували, переважно осколкові поранення.

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Досі невідомо, чим атакували Запоріжжя

Кирильчук зазначив, що вибух сколихнув один із районів Запоріжжя в обідній час, загалом же його відчули на собі декілька районів міста. Удару було завдано по парку.

Він зауважив, що ця ситуація не є типовою, оскільки все ще встановлюється, чим саме російські окупанти скоїли черговий теракт. Тож зарано поки що говорити, який саме літальний об'єкт це був.

Водночас депутат Запорізької міськради зауважив, що за характером пошкоджень можна припустити, що це була не ракета С-300, хоч усе сталося доволі раптово.

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У парку було багато батьків із дітьми

Він розповів, що, на щастя, всі люди живі, але постраждала 21 людина, серед яких уже 8 дітей. Наразі ще близько 6 людей госпіталізовані, їм надається медична допомога.

Депутат Запорізької міськради наголосив, що в обідній час у парку на той момент перебувало чимало людей.

Переважно молоді батьки з дітьми гуляли в цей час, тому що посеред робочого дня вони тільки могли перебувати в парку,

– сказав Кирильчук.

Він додав, у постраждалих людей, які там перебували, переважно осколкові поранення, тому що була вибухова хвиля.

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