В россии взорвалась АЗС: эпические фото и видео

В ульяновской области 9 июля произошел взрыв на АЗС. Мощный пожар выехали тушить 27 спасателей.

Инцидент произошел в селе Кузоватово. В результате взрыва пострадали 5 человек.

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В россии взорвалась АЗС

Украинский активист и доброволец Сергей Стерненко рассказал, что в российском Кузовате 9 июля произошел мощный взрыв.

Местные издания никак не могут согласовать версию, что же взорвалось. Одни пишут, что заправка. Другие – что бензовоз. Понятно точно одно – хлопка много не бывает,

– заметил Стерненко.



В россии взорвалась АЗС / Фото росСМИ

По информации белорусских СМИ, взрыв произошел на газовой заправке. Сначала с ожогами рук госпитализировали всего 2 человека.

Однако впоследствии количество пострадавших возросло до 5. Еще 1 человек попал в больницу, а остальные двое от госпитализации отказались.

Смотрите видео с места взрыва:

После взрыва начался мощный пожар. В российских изданиях рассказали, что его тушили 27 пожарных и 10 единиц специальной техники. Пламя вскоре удалось преодолеть.

Пока неизвестно, что именно стало причиной взрыва. губернатор региона алексей русских, комментируя инцидент, такой информации не предоставил.

В ульяновской области взорвалась газовая заправка: видео

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