У росії вибухнула АЗС: епічні фото та відео

Інцидент трапився у селі Кузоватово. Внаслідок вибуху постраждали 5 людей.

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У росії вибухнула АЗС

Український активіст та доброволець Сергій Стерненко розповів, що у російському Кузоватові 9 липня трапився потужний вибух.

Місцеві видання ніяк не можуть узгодити версію, що ж вибухнуло. Одні пишуть, що заправка. Інші – що бензовоз. Зрозуміло точно одне – бавовни багато не буває,

– зауважив Стерненко.



У росії вибухнула АЗС / Фото росЗМІ

За інформацією білоруських ЗМІ, вибух трапився на газовій заправці. Спершу з опіками рук госпіталізували лише 2 людей.

Однак згодом кількість постраждалих зросла до 5. Ще 1 людина потрапила до лікарні, а інші двоє – від госпіталізації відмовилися.

Дивіться відео з місця вибуху:

Після вибуху розпочалася потужна пожежа. В російських виданнях розповіли, що її гасили 27 пожежників та 10 одиниць спеціальної техніки. Полум'я невдовзі вдалося подолати.

Наразі невідомо, що саме стало причиною вибуху. губернатор регіону алєксєй рускіх, коментуючи інцидент, такої інформації не надав.

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