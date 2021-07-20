Полиция возбудила уголовное дело по факту аварии на "Ровноазот"

Правоохранители Ровненской области открыли уголовное производство из-за взрыва на заводе "Ровноазот". Они установили, что авария произошла из-за разгерметизации трубопровода.

Полицейские отметили, что выброс газов не представляет угрозы жизни и здоровью населения.

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По предварительным данным, авария в 17:50 произошла из-за разгерметизации трубопровода в районе подогревателя хвостовых газов.

Полицейские уже начали досудебное расследование по части 1 статьи 273 о нарушении правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или взрывоопасных цехах.

Санкция статьи предусматривает:

до 2 лет исправительных работ;

до 3 лет ограничения или лишения свободы;

лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

В Ровно произошел взрыв на заводе / Фото Нацполиции Ровненской области

Добавим, что огромное желтое облако, возникшее после инцидента, изрядно напугало местных. К счастью, аварию удалось ликвидировать уже через 40 минут. Для этого привлекли 12 сотрудников ГСЧС и 3 единицы техники. Пострадавших в результате взрыва нет.

В ближайшее время экологическая безопасность возьмет пробы воздуха, чтобы подтвердить, что выбросы не несут угрозу людям. Между тем предприятие работает в штатном режиме.