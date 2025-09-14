Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Общественное, журналисты которого пообщались с пассажирами.

Что рассказали пассажиры поезда "Харьков – Перемышль"?

Хотя поезд задержался из-за чрезвычайной ситуации, произошедшей ночью в Фастовском районе Киевской области, люди все же движутся к своим пунктам назначения.

Надежда едет из Харькова в Перемышль. Женщина рассказала, что через 30 минут после того, как поезд выехал из Киева, он попал почти в эпицентр пожара. Возгорание возникло из-за детонации боеприпасов, которые перевозили по железной дороге. Пассажиров пересадили на другой поезд.

Потом ехали снова этим же поездом. Мы выехали около 23:00 из Киева, проехали где-то 30 минут, а потом выехали из Киева в 05:00. Первые минут 40 все еще немного плакали, кто-то где-то ударился, пока выходил из поезда. Потом в целом был уже позитивный настрой. Весь персонал поезда нас очень поддерживал, рассказывал, что делать и так далее,

– поделилась Надежда.

Житель Харькова Владимир ехал в Польшу, где будет пересаживаться на транспорт в Германию. Рассказывает, – взрывы раздавались где-то впереди. К счастью, люди не пострадали. Ситуация создала лишь временные трудности.

Напомним! Председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский рассказал, что до Киевского вокзала пришлось вернуть 21 пассажира, где их подхватил поезд для продолжения путешествия. Проводники помогли людям во время высадки и посадки. Все вещи и домашние животные находятся у владельцев.

Что произошло ночью в Киевской области?