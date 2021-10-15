Взрыв в жилом доме шведского Гетеборга: умер один из пострадавших

15 октября 2021 , 17:52
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Источник:

Associated Press

В Швеции умерла женщина, пострадавшая в результате мощного взрыва в жилом доме Гетеборга. Инцидент произошел 28 сентября.

Всего в результате пожара, возникшего в многоэтажке пострадали десятки людей. Огонь повредил не менее 140 квартир.

Напомним Мощный взрыв прогремел в шведском Гетеборге: пострадали более 20 человек

Умерла женщина, пострадавшая в результате взрыва в Швеции

Серьезные травмы в результате взрыва в Гетеборге получили 4 жителя дома. Одна из пострадавших погибла от повреждений.

В полиции сообщили, что женщина находилась в больнице, где ей оказывали медицинскую помощь. Впрочем правоохранители отказались предоставить более подробную информацию.

В связи с новыми обстоятельствами, дело о взрыве теперь могут переквалифицировать. В частности следователи расследуют убийство, а также покушение на убийство и серьезное уничтожение имущества.

Взрыв в жилом доме Гетеборга: что известно

  • В многоэтажке города Гетеборг 28 сентября обрушился мощный взрыв, который привел к пожару. Около 20 человек пострадали, из них 4 получили серьезные ранения.
  • В полиции предположили, что атака на дом могла быть умышленной.
  • Через несколько дней после взрыва подозреваемого в инциденте было заочно арестовано. Впрочем впоследствии тело мужчины было найдено в местной гавани, в нескольких километрах от поврежденного здания.