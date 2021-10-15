Взрыв в жилом доме шведского Гетеборга: умер один из пострадавших
Источник:Associated Press
В Швеции умерла женщина, пострадавшая в результате мощного взрыва в жилом доме Гетеборга. Инцидент произошел 28 сентября.
Всего в результате пожара, возникшего в многоэтажке пострадали десятки людей. Огонь повредил не менее 140 квартир.
Напомним Мощный взрыв прогремел в шведском Гетеборге: пострадали более 20 человек
Умерла женщина, пострадавшая в результате взрыва в Швеции
Серьезные травмы в результате взрыва в Гетеборге получили 4 жителя дома. Одна из пострадавших погибла от повреждений.
В полиции сообщили, что женщина находилась в больнице, где ей оказывали медицинскую помощь. Впрочем правоохранители отказались предоставить более подробную информацию.
В связи с новыми обстоятельствами, дело о взрыве теперь могут переквалифицировать. В частности следователи расследуют убийство, а также покушение на убийство и серьезное уничтожение имущества.
Взрыв в жилом доме Гетеборга: что известно
- В многоэтажке города Гетеборг 28 сентября обрушился мощный взрыв, который привел к пожару. Около 20 человек пострадали, из них 4 получили серьезные ранения.
- В полиции предположили, что атака на дом могла быть умышленной.
- Через несколько дней после взрыва подозреваемого в инциденте было заочно арестовано. Впрочем впоследствии тело мужчины было найдено в местной гавани, в нескольких километрах от поврежденного здания.