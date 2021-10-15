Взрыв в жилом доме шведского Гетеборга: умер один из пострадавших

В Швеции умерла женщина, пострадавшая в результате мощного взрыва в жилом доме Гетеборга. Инцидент произошел 28 сентября.

Всего в результате пожара, возникшего в многоэтажке пострадали десятки людей. Огонь повредил не менее 140 квартир.

Напомним Мощный взрыв прогремел в шведском Гетеборге: пострадали более 20 человек

Умерла женщина, пострадавшая в результате взрыва в Швеции

Серьезные травмы в результате взрыва в Гетеборге получили 4 жителя дома. Одна из пострадавших погибла от повреждений.

В полиции сообщили, что женщина находилась в больнице, где ей оказывали медицинскую помощь. Впрочем правоохранители отказались предоставить более подробную информацию.

В связи с новыми обстоятельствами, дело о взрыве теперь могут переквалифицировать. В частности следователи расследуют убийство, а также покушение на убийство и серьезное уничтожение имущества.

Взрыв в жилом доме Гетеборга: что известно