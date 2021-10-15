Загалом внаслідок пожежі, яка виникла в багатоповерхівці, постраждали десятки людей. Вогонь пошкодив щонайменше 140 квартир.
Нагадаємо Потужний вибух прогримів у шведському Гетеборзі: постраждали понад 20 людей
Померла жінка, що постраждала внаслідок вибуху у Швеції
Серйозні травми внаслідок вибуху в Гетеборзі отримали 4 мешканці будинку. Одна з постраждалих загинула від ушкоджень.
У поліції повідомили, що жінка перебувала в лікарні, де їй надавали медичну допомогу. Втім правоохоронці відмовилися надати детальнішу інформацію.
У зв'язку з новими обставинами, справу про вибух тепер можуть перекваліфікувати. Зокрема слідчі розслідуватимуть вбивство, а також замах на вбивство й серйозне знищення майна.
Вибух у житловому будинку Гетеборга: що відомо
- У багатоповерхівці міста Гетеборг 28 вересня стався потужний вибух, який призвів до пожежі. Близько 20 людей постраждали, з них 4 отримали серйозні поранення.
- У поліції припустили, що атака на будинок могла бути умисною.
- За кілька днів після вибуху підозрюваного в інциденті було заочно заарештовано. Втім згодом тіло чоловіка було знайдено в місцевій гавані, за кілька кілометрів від пошкодженої будівлі.