В сети появляется все больше доказательств того, что 11 августа на аэродроме "Зябровка", что в беларуси, вспыхнул не двигатель. Там таки был "хлопок", хотя и точно не понятно, кто причастен к этому.

И пока в беларуси продолжают убеждать, что никакого взрыва на территории аэродрома "Зябровка" не было, спутниковые снимки MAXAR свидетельствуют об обратном. Они демонстрируют следы поджогов от того же "хлопка".

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Взрыв произошел на взлетно-посадочной полосе

Спутниковый снимок был сделан 12 августа. Он демонстрирует последствия взрыва на аэродроме "Зябровка" под Гомелем. На кадре можно увидеть следы поджогов на взлетно-посадочной полосе. Кроме того, рядом с местом происшествия выгорела растительность.



На аэродроме "Зябровка" действительно произошел взрыв / Фото MAXAR

В телеграмм-канале "Белорусский Гаюн" подчеркнули: соответствующие снимки подтверждают, что на аэродроме был не просто пожар. Там мог взорваться боекомплект техники врага, используемой в войне против Украины.

Авторы канала ссылаются на аналитика Оливера Александера, идентифицировавшего сам танк. Он отметил, что это может быть как Т-72, так и другая похожая боевая машина. В конце концов, минобороны таки соврали, но частично. Возможно, после ремонта танк действительно загорелся. Но вот умалчивать тот факт, что он взорвался – не самая лучшая идея. Особенно тогда, когда это могут доказать спутниковые снимки.



У врага мог взорваться танк Т-72 с боекомплектом / Фото MAXAR



У врага мог взорваться танк Т-72 с боекомплектом / Фото MAXAR

Заметим, что жители беларуси сняли на видео моменты взрывов. Зафиксировали их на расстоянии около 20-25 километров, но это не помешало увидеть, что детонация была мощной. И этот материал еще раз доказывает, что просто сожженным двигателем не обошлось.

ВСУ к взрывам не причастны

В то же время, эти спутниковые снимки доказывают то, что сказал накануне Алексей Данилов. Он подчеркнул, что Украина не имеет никакого отношения к взрывам на "Зябровке". Секретарь СНБО отметил, что к этому могли быть причастны белорусские партизаны. Но доподлинно неизвестно, действительно ли это не произошло самодемилитаризации в беларуси.

Кроме того, Данилов отметил, что в последнее время в россии постоянно что-то происходит. Какие-то странные движения наблюдаются на дальнем востоке, у нефти или газа. Он, явно не просто так, добавил, что там в свое время работали многие граждане Украины.

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