Взрыв авто в Киеве: появились детали разборок экс-"беркутовца" с СБУ

Гранату в авто сотрудника СБУ на Броварском проспекте в Киеве бросил бывший "беркутовец".

Вечером 6 марта возле станции метро "Лесная" в Киеве произошел конфликт, во время которого взорвали две гранаты.

Как сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в комментарии УНИАН, сотрудники СБУ проводили операцию по задержанию действующего работника полиции – он занимался торговлей оружием.

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Во время задержания мужчина бросил гранату в сотрудника спецподразделения СБУ "Альфа" и скрылся с места происшествия.

Торговец оружием, который имеет отношение к правоохранительным органам, понял, что его задержат, и бросил гранату в наших сотрудников,

– объяснила Гитлянская.

Полиция открыла уголовное производство по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Преступника разыскивают.