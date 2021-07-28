Взрывчатки на территории Чернобыльской АЭС не было: теперь ищут "минеров"

На электронный адрес Чернобыльской АЭС поступило сообщение о заминировании. К счастью, оно оказалось фейковым.

После сообщения о заминировании на территории предприятия ввели режим аварийной опасности. Этому предшествовало масштабное совещание.

Ранее На Чернобыльской АЭС ищут взрывчатку: сообщение пришло на почту

В ней приняли участие работники Чернобыльской АЭС, полицейские, представители СБУ, нацгвардейцы и спасатели.

Специалисты провели проверку, взрывных устройств и опасных веществ на территории АЭС не обнаружили.

Поскольку взрывчатку не обнаружили, уже в 15:20 режим аварийной опасности на территории атомной электростанции сняли.

Фейковое заминирование ЧАЭС произошло 28 июля / Фото Нацполиции

Как привлекли полицию, Нацгвардию и ГСЧС

Правоохранители патрулировали местность и несли службу на территории зоны отчуждения, охватывающей 10 километров, и 3 контрольно-пропускных пунктах. Саму АЭС охраняли работники Национальной гвардии. Кроме этого, привлекли и 2 экипажа ГСЧС.

Фейковые заминирования ЧАЭС случались и раньше

Член Общественного совета при Госагентстве Украины по управлению Зоной отчуждения Ярослав Емельяненко прокомментировал этот инцидент в фейсбуке. Он напомнил, что за ложные сообщения о заминировании светит тюрьма – от 2 до 6 лет.

ЧАЭС за последние десятилетия пережила десятки подобных сообщений о заминировании. Но ни одно из них не сбылось. И не может,

– подчеркнул он.

И объяснил, что топлива в реакторах Чернобыльской атомной электростанции уже давно нет, поэтому взрываться там нечему. "Разве бетонный забор взорвать, но это ни о чем", – подытожил он.