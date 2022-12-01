В Испании нашли третью взрывчатку, связанную с Украиной: в полиции рассказали первые подробности

В Мадриде обнаружили посылку с бомбой, которую отправили в Спутниковый центр – оттуда присылают помощь Украине. Эта уже третья взрывчатка за сутки, обнаруженные в стране и все каким-то образом связанные с Украиной.

Утром 1 декабря на авиабазе Торрехон-де-Ардос (Мадрид) во время сканирования агенты службы безопасности обнаружили посылку с бомбой. Ее отправили в Спутниковый центр, расположенный на военном объекте.

К теме Взрыв посольстве Украины в Испании расследуют как теракт, – СМИ

Подробности инцидента

Как сообщает МВД Испании, системы безопасности авиабазы ​​зафиксировали подозрительную посылку между 3:00 и 4:00 утра. После рентгеновского анализа было установлено, что она может содержать какой-то механизм внутри, о чем сразу сообщили Гражданская гвардия и Национальная полиция.

Агенты обоих органов сразу отправились на базу, чтобы обезопасить территорию. В Минобороны подтвердили эту информацию и добавили, что пострадавших нет.

Не похоже на совпадение

Это уже третья такая посылка. Вчера неизвестные отправили подобные посольству Украины в Испании и компании в Сарагосе, которая производит военную технику и присылает ее Украине.

Полиция утверждает, что три эти дела связаны. Теперь следователи пытаются вникнуть в обстоятельства, в которых произошли события и выяснить их происхождение. Первые штрихи расследования закрепляют версию о том, что три пакета связаны друг с другом.

Также правоохранительные органы опасаются, что в течение дня в разных учреждениях на всей территории Испании появляются такие посылки.

Все связано с Украиной: что известно о предыдущих двух посылках

Вчера, 30 ноября, у посольства Украины в Мадриде взорвалась бомба. Она была в коробке, которая адресовалась послу. Пакет сразу вызвал подозрение секретаря, потому что не был указан отправитель и само оформление не выглядело так, как обычно отправляют дипломатам. Поэтому секретарь передал сверток офицеру, ответственному за охрану посольства. Тот открыл его наедине и выбросил из рук. В посольстве сразу заподозрили Россию.

Впоследствии стало известно о втором пакете. На этот его раз получила компания Instalaza, расположенная в Сарагосе. Она занимается разработкой и производством военной техники для пехоты, в частности, делает системы запуска ракет, ручные гранаты и приборы ночного видения. Компания посылает свое оружие в 35 стран мира, среди них – Украина. Представитель правительства в Сарагосе Роза Серрано добавила, что посылка пришла из Украины.

Также она сказала, что у этих двух пакетов, похоже, был один и тот же отправитель. На обороте обоих указали тот же адрес электронной почты.

К теме – подробности о взрыве в посольстве Украины в Испании: смотрите видео