Об этом сообщает телеграм-канал Exilenova+.

Что известно об атаке на НПЗ в Перми?

Местные жители сообщают, что в районе нефтеперерабатывающего завода раздалась серия взрывов. Пользователи активно публикуют кадры, на которых над городом начинает подниматься черный дым.

Дроны нанесли удар по НПЗ в Перми: смотрите видео

Известно, что в Перми расположен завод "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез". Он является одним из крупнейших в России с мощностью около 13 миллионов тонн нефти в год. Завод терпел удары в конце апреля, в мае и июле. После атаки в июле сообщалось об аварийной остановке установки первичной переработки, из-за чего предприятие работало примерно на 75% своих мощностей.

Россияне активно публикуют последствия ударов по НПЗ в Перми: смотрите видео

На данный момент подробной информации о масштабах последствий атаки нет.

Пожар после удара: смотрите видео

Напомним, в течение 19 – 20 августа украинские Силы обороны нанесли удары по важным объектам нефтяной инфраструктуры России. Под поражением оказались НПЗ "ТАНЕКО" в Нижнекамске, Татарстане и нефтяной терминал "Таманнефтегаз" в Краснодарском крае.

На территориях обоих предприятий загорелись пожары. Известно, что "ТАНЕКО" способен перерабатывать до 16 миллионов тонн нефти в год и снабжает российскую армию топливом и другими нефтепродуктами, тогда как Таманский терминал обладает мощностью перевалки до 19,9 миллиона тонн нефти, нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов в год.

Кроме того, утром 19 августа Уфу в Башкортостане атаковали беспилотники, после чего на территории одного из нефтеперерабатывающих предприятий вспыхнул пожар. По словам местных властей, дрон повредил установку переработки нефти и трубопроводы, однако россияне заявили о незначительных убытках и планируют восстановить оборудование в течение нескольких дней.