Россияне повредили многоэтажку, предприятие и СТО в Днепре: что известно на данный момент

В Днепре, во время ракетного обстрела подверглись разрушениям многоэтажка, предприятие и СТО. Есть информация о раненых.

Россия в очередной раз цинично атаковала гражданское население Украины. Так, в Днепре изуродовано несколько объектов гражданской инфраструктуры.

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Что известно о массированной атаке

Массированная вражеская атака с воздуха на область. В Днепре повреждения получили многоэтажка, предприятие. Изуродованное СТО,

– отметил Сергей Лысак.

По состоянию на 14:00 глава Днепропетровской ОВА сообщил о 12 пострадавших. Пятеро из них госпитализированы. Один человек – "тяжелый".

Последствия атаки по Днепропетровской области / Фото ОВА

Есть повреждения и жертвы в Кривом Роге

По предварительной информации, в Кривом Роге есть разрушения на предприятии, а также вспыхнул пожар. Возгорание было также в Криворожском районе.

Глава Совета обороны города Александр Вилкул заявил, что по состоянию на 13:00 в городе уже 47 человек ранено, из них 10 – в тяжелом состоянии. К сожалению, погибли 6 женщин и 4 мужчин.