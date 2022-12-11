Путина это лично затрагивает, – Давидюк о взрывах на аэродромах России

Удары по нескольким российским аэродромам, конечно, нанесли урон войску и повлияли на моральный дух и чувство защищенности оккупантов. Но не менее важно, что эти атаки оказывают большое влияние на российского президента Владимира Путина.

Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давидюк. Он считает, что Путин точно знает о том, что удары по этим базам были, и какой ущерб они нанесли, ведь это напрямую сказалось на мощности последней ракетной атаки по Украине.

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Украинцы показали свою гениальность

"Горят самолеты, он (Путин – 24 канал) поставил задачу разбомбить, например, мирный город, жилые комплексы или села. И тут эти самолеты не вылетели, не разбомбили. Он и говорит: "А что произошло?", – предположил Давыдюк.

Он добавил, что россияне просто шокированы тем, насколько креативно начали играть украинцы – смогли переделать никому не нужные старые БПЛА "Стрижи" на дроны-камикадзе, одеть на них новую навигацию и сделать фактически незаметными для российской ПВО.

Вот это ум, вот тут украинцы показали свою гениальность. Но не спроста, на самом деле у нас генетика такая, что когда нужно выживать, когда нам нужно придумать что-то супер-новое и гениальное, мы это делаем,

– подчеркнул политолог.

Украине уже нечего бояться

Украинская сторона официально не признала, что ответственна за атаки по российским аэродромам. Однако большинство военных экспертов и аналитиков, в том числе западных, считают, что удары нанесли именно дроны украинского производства.

Давидюк отметил, что действительно есть страны, которые боятся подобных ударов. Яркий пример тому – президент Франции Эмануэль Макрон, которые недавно заговорил о "гарантиях безопасности для России". Но по другую сторону от него – украинский народ, который подчеркивает, кто и на кого напал. Отсюда возникает вопрос – почему не говорят о плане безопасности для Украины, на территорию которой нагло вторглась Россия? Или хотя бы о плане безопасности для Европы, ведь во время полномасштабной войны ракеты падали уже и в Хорватии, и в Польше, и в Молдове?

Политолог также добавил, что есть часть стран, которые смотрят на нас, и говорят, что – мы супер, хотя заявить об этом публично они могут. Но в целом на Западе до сих пор есть страх России и ее ядерного оружия, которое может задеть весь мир, то есть и их самих.

В это же время украинцам безразлично, чем их убивают – крылатыми ракетами или ядерным оружием, ведь результат одинаков. Поэтому на нас и не действуют запугивания ядерным оружием, ведь в нас и без него стреляют каждый день. У нас есть одна задача – выжить.

Николай Давыдюк Политолог Если вы думаете, что Путин – псих, то нет, мы большие психи. Потому что мы защищаемся, а он нападает. Ему есть куда отступать, а нам нет. Поверьте, никогда не нужно угрожать стране, народу или человеку, который выживает и защищает себя, своих детей и свое будущее.

Россия начинает готовить население к поражению

По словам политолога, в российском медиапространстве уже есть ощущение поражения, и его уже начинают продавать населению. Там прямо говорят: "Мы не справились", но призывают также считать это победой – так же, как Путин продолжает говорить об "оккупированном море" и "пополнении новыми территориями".

Как подчеркнул Давидюк, и море стало фактически озером, и захваченные территории постепенно утрачиваются, но они продолжают делать видимость какой-то победы. Но если они так считают, то Украина с удовольствием обеспечит им тотальную "победу", вернув себе еще Запорожье, Донбасс и Крым.

Самое главное, что работа над соответствующей подачей поражения России уже началась. Его уже приняли элиты, Путин до сих пор находится на середине этого пути, так что остается только народ.

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Может ли проиграть ядерное государство

Николай Давидюк подчеркнул, что среди мирового сообщества до сих пор существует мнение, что ядерное государство просто не может проиграть в войне. Однако это – российский нарратив, который придумали кремлевские политтехнологи и продали своим ботофермам.

На самом деле ядерные государства могут проигрывать, и уже делали это, как Советский Союз в Афганистане или США во Вьетнаме. А это – в десятки раз более мощные государства, чем сегодняшняя Россия.

Более того, политолог утверждает, что если проанализировать военные конфликты прошлого века или хотя бы последних 30 – 50 лет, то становится понятно, что в основном выигрывали меньшие – те, на кого нападали. Потому что они всегда могли мобилизовать мир и победить агрессора, ведь мир всегда против агрессора.

Поэтому сейчас западные страны боятся, скорее, не применения ядерного оружия, а нарушения своих договоренностей с Путиным и того, что их деньги, которые они вкладывали в Россию, будут теряться. Ведь в свое время даже Хрущев побоялся его использовать, а он был гораздо более сильной фигурой, чем Путин.

Следовательно, по убеждению Давидюка, и нынешний российский диктатор побоится нажать на "красную кнопку", хотя, конечно, будет продолжать пугать и шантажировать этим.

Именно поэтому Украина должна смело освобождать свои территории, и только тогда говорить о столе переговоров и гарантиях безопасности. Если же страна-агрессор и тогда продолжит угрожать, то мы можем сказать: "Давайте возвращать наши территории к границам не 2014, а 1918 года. Где еще тогда была Украина?". По словам политолога, тогда уже Путин будет звонить Макрону и просить остановить украинцев, потому что они "нарушают законы".

Просто Путину тоже надо понимать, что ему нужно остановиться, но не Крым является точкой остановки,

– подытожил Давидюк.

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