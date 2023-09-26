В распоряжении 24 Канала благодаря источникам в разведке появились новые спутниковые снимки с аэродрома "Чкаловский". Благодаря им можно увидеть, что российские захватчики вывели три поврежденных самолета, которые накануне подорвали неизвестные диверсанты.

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Самолетов нет на аэродроме

Новый спутниковый снимок датирован 24 сентября 2023 года. На нем можно увидеть, что на аэродроме "Чкаловский", на котором базируются правительственные суда, что в народе называют "самолетами судного дня", определенные изменения. В частности, отсутствуют два самолета, которые накануне получили повреждения в результате подрыва.



Поврежденные самолеты убрали с аэродрома / Фото источников 24 Канала



Еще 18 сентября эти воздушные суда были на аэродроме / Фото источников 24 Канала

Обратим внимание! Речь идет о военном аэродроме в Московской области. Он расположен в 31 километре северо-восточнее Москвы. Там базируется ФБУ Государственная компания "223-й лётный отряд". Это авиапредприятие для коммерческих перевозок на военных самолетах (Ил-62М, Ил-76МД, Ту-134А-3, Ту-154Б-2, Ту-154М).

Накануне глава ГУР МО Кирилл Буданов прокомментировал диверсию на аэродроме "судного дня". По его словам, это отразилось как по ФСБ, так и по руководству страны-агрессора.

Какое влияние имеет диверсия на аэродроме "Чкаловский"

Прежде всего речь идет о настоящем ударе по ФСБ. Собственно, эта структура должна заниматься охраной объекта. Именно ее служащих обвинили в том, что им не удалось уберечь аэродром. Но это еще не всё.

Это демонстрирует очевидную неспособность режима защитить свою важнейшую и защищенную инфраструктуру. А если говорить о самолетах, то, конечно, в России их много, но некоторые из них, например Ил-20, не доступны в большом количестве,

– добавил Буданов.

Он также отметил, что взрывы самолетов на аэродроме "Чкаловский" – дело рук одной из диверсионных групп. Они, в свою очередь, "определенным образом" связаны с Главным управлением разведки.