У розпорядженні 24 Каналу завдяки джерелам у розвідці з'явилися нові супутникові знімки з аеродрому "Чкаловський". Завдяки їм можна побачити, що російські загарбники вивели три пошкоджені літаки, які напередодні підірвали невідомі диверсанти.

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Літаків немає на аеродромі

Новий супутниковий знімок датований 24 вересня 2023 року. На ньому можна побачити, що на аеродромі "Чкаловський", на якому базуються урядові судна, що в народі називають "літаками судного дня", певні зміни. Зокрема, відсутні два літаки, які напередодні зазнали пошкоджень внаслідок підриву.



Пошкоджені літаки прибрали з аеродрому / Фото джерел 24 Каналу



Ще 18 вересня ці повітряні судна були на аеродромі / Фото Джерел 24 Каналу

Звернімо увагу! Мовиться про військовий аеродром у Московській області. Він розташований за 31 кілометр на північний схід від Москви. Там базується ФБУ Державна компанія "223-й льотний загін". Це авіапідприємство для комерційних перевезень на військових літаках (Іл-62М, Іл-76МД, Ту-134А-3, Ту-154Б-2, Ту-154М).

Напередодні глава ГУР МО Кирило Буданов прокоментував диверсію на аеродромі "судного дня". За його словами, це вдарило як по ФСБ, так і по керівництву країни-агресорки.

Який вплив має диверсія на аеродромі "Чкаловський"

Передовсім йдеться про справжнісінький удар по ФСБ. Власне, ця структура мала б займатися охороною об'єкта. Саме її службовців звинуватили в тому, що їм не вдалося вберегли аеродром. Але це ще не все.

Це демонструє очевидну неспроможність режиму захистити навіть свою найважливішу та захищену інфраструктуру. А якщо говорити про літаки, то, звичайно, у Росії їх багато, але деякі з них, наприклад Іл-20, не доступні у великій кількості,

– додав Буданов.

Він також зауважив, що підриви літаків на аеродромі "Чкаловський" – справа рук однієї із диверсійних груп. Вони, своєю чергою, "певним чином" пов'язані з Головним управлінням розвідки.