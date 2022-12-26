До 5 самолетов могут быть уничтожены, – эксперт о взрывах на российском аэродроме "Энгельс"

В России уже второй раз за последний месяц произошел взрыв на аэродроме "Энгельс", который называют "сердцем" российских воздушно-космических сил. Причины пока неизвестны, но в любом случае можно говорить о недоработке российских спецслужб.

Этот инцидент в эфире 24 канала прокомментировал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Он пошутил, что так и хочет спросить у россиян "что с лицом" после двух "пропущенных".

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Последствия взрывов на "Энгельсе"

Он подчеркнул, что россияне придерживаются линии, будто что-то летело в сторону аэродрома, сработало ПВО, но обломки ранили нескольких военных. Еще несколько погибших.

Но если смотреть опубликованные в сети видеозаписи, то там виден взрыв такой конкретный. Срабатывает сигнализация на автомобилях. Это не похоже, что сработали системы ПВО, то есть кажется, что было попадание на местность,

– подчеркнул Иван Ступак.

Специалист также отметил, что несколько российских пабликов распространили информацию, что могли быть повреждены или уничтожены пять российских самолетов. Но уже через несколько минут эти сообщения удалили.

"Поэтому я не могу говорить, была ли это правда, и на эти паблики нажали, или это вообще была ложная информация. Но факт попадания есть", – подчеркнул экс-сотрудник СБУ.

Взрывы на аэродроме "Энгельс": смотрите видео

Удары могут повторяться

Этот случай особенный еще и тем, что взрыв на Энгельсе произошел уже второй раз. Ведь если впервые это было за счет эффекта неожиданности и если это был удар, то Россия могла бы подготовиться к вероятному повтору.

Здесь еще такая история, что россияне, возможно, не все забрали с этой базы по прошествии прошлого прилета. Они что-то перемещали, и вполне вероятно, что они себе сделали определенный аудит и почему реши, что второй раз "точно ничего не залетит",

– предполагает Иван Ступак.

Он даже предполагает, что для того чтобы быть уверенными в этом, российское командование усилило системы ПВО на границе. Хотя на самом деле мог быть только отчет без реального усиления. Теперь им будет трудно объяснить уже второй "пропущенный" на одном и том же объекте.

Повторный взрыв на "Энгельсе"