Взрывы на арсенале под Калиновкой произошли из-за диверсии, – Венедиктова

Причиной пожара и взрывов боеприпасов в Калиновке Винницкой области стала диверсия. Эту версию подтверждают доказательства, добытые во время расследования.

Взрывы боеприпасов на складах и площадках открытого хранения 48 арсенала произошли 26 сентября 2017 года. Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

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Венедиктова назвала причину взрывов в Калиновке

Глава Офиса генпрокурора отметила, что в результате уничтожения боеприпасов был нанесен ущерб более чем на 5,9 миллиарда гривен. К тому же повреждены объекты воинской части, здания местных жителей.

По ее словам, взрывы в Калиновке произошли из-за проникновения постороннего лица на территорию части. Неизвестный установил подрывное устройство на 48 арсенале, повлекшее масштабный пожар.

Версия диверсии подтверждается:

добытыми доказательствами;

выводами уже полученных и приобщенных к материалам производства судебных экспертиз;

протоколами проведенных негласных следственных (розыскных) действий;

допросами свидетелей;

осмотрами.

Пожар на арсенале в Калиновке: что известно

48-й арсенал в Калиновке был одним из крупнейших в Украине, по состоянию на 2017 год. На площади 60 гектаров хранилось 188 тысяч тонн боеприпасов.

26 сентября на складе боеприпасов произошел мощный пожар, который вызвал ряд взрывов.

Взорвалось 32 — 40 тысяч тонн снарядов, в основном это были танковые 125 миллиметровые.

Из Калиновки и окрестных сел, находившихся в зоне поражения, эвакуировали около 30 тысяч человек.

Военная прокуратура 22 ноября 2017 года назвала виновным майора Военной службы правопорядка, которого оштрафовали на 2 465 гривен.

Текст публикации Ирины Венедиктовой

Канонада в Калиновке. 4 года после взрывов складов. Четыре года назад прогремели взрывы боеприпасов на складах и площадках открытого хранения 48 арсенала в Калиновке Винницкой области. Убытки – более 5,9 миллиарда гривен в результате уничтожения боеприпасов, а также нанесен ущерб – повреждены объекты воинской части, здания местных жителей.

Версия совершения взрыва на 48 арсенале путем проникновения постороннего лица на территорию части и установки взрывного устройства подтверждается добытыми доказательствами и выводами уже полученных и приобщенных к материалам производства судебных экспертиз, протоколами проведенных негласных следственных (розыскных) действий, допросов свидетелей и обзоров. С учетом особого периода в государстве и ведения боевых действий на временно оккупированных территориях Украины, особое внимание уделяется сбору доказательств совершения поджогов и взрывов на украинских складах диверсионно-разведывательными группами РФ или террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".

С этой целью прокуроры и следователи также используют предусмотренные уголовным процессуальным законом меры международного сотрудничества. Сейчас ожидается ответ от компетентных органов Чешской Республики относительно взрывов на складах с боеприпасами, которые имели место в октябре и декабре 2014 года в населенном пункте Врбетице.

Также продолжается расследование причин пожаров и взрывов боеприпасов на протяжении 2015 – 2018 годов на других военных складах хранения боеприпасов, в частности, в составе ракетно-артиллерийского вооружения сектора "А" в городе Сватово, 65 арсенале в городе Балаклея и 6 арсенале в городе Ичня. Среди следственных версий во всех этих процессах, кроме основных – совершение диверсий и террористического акта, последовательно проверяются также на причастность к совершению преступления воинских должностных лиц с целью сокрытия фактов недостачи; халатного отношения военных должностных лиц к исполнению служебных обязанностей; наступление пожаров и взрывов боеприпасов из-за самовозгорания или других природных факторов.

Имеем уже и ряд привлеченных к ответственности военнослужащих в связи со взрывами на арсеналах. Подчеркну, правоохранители подозревают этих лиц не в причастности к причинам чрезвычайных происшествий, а в служебной халатности и бездействии, которые привели к более тяжелым последствиям пожаров на складах. Наиболее вероятной причиной возникновения пожара на складе ракетно-артиллерийского вооружения сектора "А" в городе Сватово является совершение террористического акта. Однако причинами распространения пожара и нанесения ущерба в виде повреждений объектов воинской части, зданий местных жителей стало нарушение требований методических рекомендаций, инструкций, руководящих документов Министерства обороны Украины военными служебными лицами, невыполнение ими приказов начальников.

Именно за невыполнение приказов руководства по обеспечению деятельности состава привлечен к уголовной ответственности начальник склада ракетно-артиллерийского вооружения сектора "А", который приговором суда в 2016 году признан виновным и назначено наказание в виде содержания в дисциплинарном батальоне.

Кроме того, за халатное отношение к военной службе в условиях особого периода сообщено о подозрении двум командирам артиллерийских подразделений ВСУ. В нарушение руководящих документов они расположили подчиненные им подразделения и вверенную военную технику в непосредственной близости к складу ракетно-артиллерийского вооружения сектора "А" в городе Сватово. При этом не обеспечили размещение каждой единицы боевой и другой техники на нормативно установленных расстояниях друг от друга и не провели обустройство капониров и окопов для безопасного хранения вооружения и защиты от поражения. Вследствие этого вверенная им военная техника была уничтожена во время пожара на территории склада ракетно-артиллерийского вооружения, что привело к детонации боеприпасов. Государству причинено более 18 миллионов гривен имущественного ущерба.

Во всех этих процессах для установления причин возникновения пожаров и взрывов боеприпасов на складах за эти годы допрошены более 3500 свидетелей и потерпевших, в том числе с применением полиграфа; проведено свыше 1700 осмотров; получено более 50 временных доступов к документам; назначено около 650 экспертиз, большая часть из которых уже завершена; проведены другие следственные и процессуальные действия, и мы и дальше движемся к установлению истины.