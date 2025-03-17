Неизвестные дроны ударили по Астраханскому газоперерабатывающему заводу, – СМИ

В ночь на 17 марта неизвестные дроны атаковали объекты российского топливно-энергетического комплекса в Астраханской области. Целью беспилотников мог быть газоперерабатывающий завод "Газпрома" в Красноярском районе.

Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал. Последствия удара пока неизвестны.

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Что известно о предприятии

По словам губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, якобы украинские дроны атаковали предприятие топливно-энергетического комплекса. Рабочих, мол, заблаговременно эвакуировали, а экстренные службы оперативно тушили возгорание из-за падения обломков БпЛА.

Однако впоследствии СМИ написали о госпитализации сотрудника завода с осколочными ранениями. Средства российской ПВО могли сбить 10 воздушных целей.

Справка: Астраханский газоперерабатывающий завод – один из крупнейших в мире газохимических комплексов, крупнейший производитель газовой серы в России. Юридически он расположен в селе Джанай, но фактически – примерно в 15 километрах оттуда.

Напомним, в этом году предприятие уже оказывалось под прицелом БпЛА. 3 февраля местные распространяли кадры пожара оттуда.