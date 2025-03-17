Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал. Наслідки удару наразі невідомі.

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Що відомо про підприємство

За словами губернатора Астраханської області Ігоря Бабушкіна, буцімто українські дрони атакували підприємство паливно-енергетичного комплексу. Робочих, мовляв, завчасно евакуювали, а екстрені служби оперативно гасили займання через падіння уламків БпЛА.

Однак згодом ЗМІ написали про госпіталізацію співробітника заводу з осколковими пораненнями. Засоби російської ППО могли збити 10 повітряних цілей.

Довідка: Астраханський газопереробний завод – один із найбільших у світі газохімічних комплексів, найбільший виробник газової сірки в Росії. Юридично він розташований у селі Джанай, але фактично – приблизно за 15 кілометрів звідти.

Нагадаємо, цьогоріч підприємство вже опинялося під прицілом БпЛА. 3 лютого місцеві поширювали кадри пожежі звідти.