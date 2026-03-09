Над городом поднимается густой дым: Иран атаковал главный нефтеперерабатывающий завод Бахрейна

В Бахрейне зафиксировали атаку иранского дрона на нефтеперерабатывающий завод Bapco в районе Ситра. После удара над предприятием поднялся густой дым, также сообщают о раненых и повреждениях.

Об этом пишет The Times of Israel.

Что известно об атаке?

В Бахрейне после атаки иранского беспилотника над нефтеперерабатывающим заводом Bapco поднялся густой дым. Очевидец сообщил, что дым был виден со стороны предприятия, которое является главным НПЗ страны.

Иран атаковал крупнейший нефтеперерабатывающий завод Бахрейна: смотрите видео

Ранее власти заявили, что в результате удара дрона в районе Ситра зафиксировано раненых и повреждения инфраструктуры. Именно там расположен нефтеперерабатывающий комплекс.

Обратите внимание! Нефтеперерабатывающий завод Bapco является ключевым объектом энергетического сектора Бахрейна и основным предприятием по переработке нефти в стране. Он играет важную роль в обеспечении энергетических потребностей государства и экспорта нефтепродуктов.

В городе поднимается дым после атаки: смотрите видео

Стоит отметить, что эксперты Financial Times прогнозируют сложное положение в мире из-за конфликта США и Ирана. Из-за блокады Ормузского пролива страны Персидского залива вынуждены сокращать добычу нефти, что приводит к значительным потерям. Эксперты предупреждают о возможной потере до 5 миллионов баррелей нефти в день, если конфликт затянется, а цены на нефть могут резко вырасти.

Что известно об ударах по нефтяным объектам в странах Ближнего Востока?