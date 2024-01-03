Позже оккупанты, как обычно, начали восхвалять работу своей ПВО, которая якобы сбила все цели.

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Сколько ракет прилетело в Белгород

Об "успехах" белгородской противовоздушной обороны рассказали в минобороны страны - агрессорки. Так, по данным ведомства, она уничтожила шесть ракет ТРК "Точка-У" и шесть ракет РСЗО "Ольха". Итак, всего речь идет о 12 воздушных целях, которыми обстреляли российскую пограничную область. Традиционно в атаке обвинили ВСУ.

Напомним, что в Белгороде утром тревогу объявляли дважды. Около 04:30 местные жители услышали первые взрывы. Губернатор Гладков заявил, что якобы на подлете в город "было сбито несколько воздушных целей".

Вторая тревога раздалась примерно в 05:40, а власти призвали граждан скрываться в безопасных местах.

Тревожно и громко в Белгороде начало становиться вечером 2 января. Взрывы были настолько мощны, что в автомобилях включились сирены. Впоследствии Гладков отчитывался о якобы сбитие 9 ракет

Силы обороны и безопасности ударили по военным объектам Белгорода