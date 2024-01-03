Позже оккупанты, как обычно, начали восхвалять работу своей ПВО, которая якобы сбила все цели.
Смотрите также Цинический ответ: как на самом деле Путин относится к взрывам в Белгороде
Сколько ракет прилетело в Белгород
Об "успехах" белгородской противовоздушной обороны рассказали в минобороны страны - агрессорки. Так, по данным ведомства, она уничтожила шесть ракет ТРК "Точка-У" и шесть ракет РСЗО "Ольха". Итак, всего речь идет о 12 воздушных целях, которыми обстреляли российскую пограничную область. Традиционно в атаке обвинили ВСУ.
Напомним, что в Белгороде утром тревогу объявляли дважды. Около 04:30 местные жители услышали первые взрывы. Губернатор Гладков заявил, что якобы на подлете в город "было сбито несколько воздушных целей".
Вторая тревога раздалась примерно в 05:40, а власти призвали граждан скрываться в безопасных местах.
Тревожно и громко в Белгороде начало становиться вечером 2 января. Взрывы были настолько мощны, что в автомобилях включились сирены. Впоследствии Гладков отчитывался о якобы сбитие 9 ракет
Силы обороны и безопасности ударили по военным объектам Белгорода
- 30 декабря днем в городе в разных районах прогремели несколько взрывов. В соцсети начали появляться видео, как черный дым поднимается над местами попаданий, и как испуганные россияне падают на землю и визжат.
- Позже оккупанты заявили якобы о десятках жертв этой атаки и более сотни раненых.
- Как сообщили источники 24 Канала, Силы обороны и безопасности ударили по военным объектам Белгорода. В то же время, там подчеркнули, что к гибели гражданских не причастны. Во всем виновата бестолковая работа российской ПВО.
- Ночью того дня оккупанты обстреляли Харьков баллистическими ракетами. Утром в минобороны доложили, что это была месть за Белгород.