Россияне заявили об "атаке" на Белгородскую область: в регионе "работала ПВО"

Ночь в Белгородской области прошла тревожно – в городе и области прогремели мощные взрывы. Россияне традиционно обвиняют в "атаке" Украину.

Местные телеграм-каналы сообщают, что взрывы прогремели около 03:45. Что известно о взрывах в Белгороде и области – сообщает 24 Канал.

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Насчитали по меньшей мере 9 взрывов

Жители Белгородщины ночью 30 сентября начали сообщать мощные взрывы. Уже через несколько минут в сети появились кадры якобы работы российского "пе-ве-о". Однако россиян не успокоила работа "защитников".



Жалоб россиян в сети / Скриншот Сергея Братчука

Взрывы в Белгороде: смотрите видео

Напуганные белгородцы в сети начали активно обсуждать мощные взрывы. Впоследствии местные власти все же решили прокомментировать "тревожную ситуацию" в регионе. Губернатор Белгородщины Гладков сообщил, что над городом и областью якобы "сработала система пе-ве-о". По его словам, все воздушные цели "были сбиты", и уже традиционно – "жертв и разрушений не зафиксировали".

Работа "пе-ве-о" на Белгородщине: смотрите видео

Кадры работы российского "пе-ве-о" показали в сети: смотрите видео

Российские минобороны также прокомментировали взрывы на Белгородщине. Пропагандисты традиционно обвинили Украину в атаке, заявив, что регион якобы обстреляли из реактивной системы залпового огня "Ураган".

Ночью 30 сентября около 03:45 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением 9 снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган". Очередными средствами ПВО над Белгородской областью уничтожены в воздухе все 9 снарядов,

– говорится в очередном лживом заявлении оккупантов.

В сети также публикуют кадры находящихся в Белгороде и области обломков. Впрочем, стоит отметить, что на фотографиях могут быть обломки российских ракет от "пе-ве-о", которыми сбивали неизвестные воздушные цели.

Избиение неизвестных целей на Белгородщине: смотрите видео

"Хлопок" приехал и в Брянск

Неспокойной ночью на 30 сентября была и в Брянской области. В селе Погар раздался мощный взрыв, после чего на местной электроподстанции возник пожар. В результате жители села остались без света.

Впрочем, местные власти это никак не волновало. Ночью не было сообщений с комментарием, что произошло на Брянщине. Лишь примерно через час проснулся местный губернатор, традиционно обвинивший Украину в атаке на Брянскую область. Он также заявил, что возникли "некоторые проблемы с энергообеспечением".