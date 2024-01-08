Во время обстрела Харькова в Белгороде раздались взрывы: там "сбивали" воздушные цели
Вечером 8 января оккупанты снова обстреляли баллистикой Харьков. В то же время, для российского Белгорода объявили о ракетной опасности.
В Белгороде раздались мощные взрывы. Местные власти сообщают о работе "ПеВео" и советовали местным прятаться в туалетах.
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В Белгороде – воздушная тревога
Так, около 20:30 в Белгороде раздалась сирена воздушной тревоги. Губернатор Гладков заявил о ракетной опасности.
Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Спрячьтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или в другое безопасное место,
– советовал россиянин испуганным соотечественникам.
Позже местные паблики начали писать, будто все цели над городом сбили. Отдельные пропагандистские каналы заявили о том, что произошел обстрел юго-восточного района города, над которым в небе уже произошло по меньшей мере 30 вспышек.
Также пишут, что якобы есть раненые. Телеграмм – каналы Белгорода публикуют фото уламков, которые, как сообщается упали с неба, во время работы преславутой "Пе-вео".
Вот что находять жители Бэлгорода после "хлопка" в городе / Фото соцсети
Что происходило в небе над российским городом: видео соцсети
Вспышки в небе над Белгородом: видео соцсети
Позже минобороны России заявило, что якобы украинцы ударили по объектам на территории страны –агрессорки из реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". В частности, 10 таких снарядов якобы сбили над Белгородской областью. И учитывая сообщения в соцсетях, российское "пе-ве-о" действительно очень постаралось и сбило упомянутые минобороны снаряды прямо на головы местным жителям. Так, вот в поселке Разумном в Белгородском районе один из обломков приземлился прямо на чье-то авто.
"Успешная" работа российской противовоздушной обороны в Белгороде / Фото соцсети
"Хлопок" в Белгороде: видео соцсети
Вскоре губернатор Гладков уточнил, что в результате удара по Белгороду пострадали три человека – женщина и двое мужчин. В городе в 2 многоквартирных домах выбиты окна в квартирах, еще в одном частном домовладении выбиты окна, 3 автомобиля повреждены осколками. На стоянке предприятия горели четыре грузовых автомобиля, сейчас оперативными службами они погашены. В районе повреждена крыша частного домовладения.
Оккупанты еще раз обстреляли Харьков: что известно
- Приблизительно около 20:30 местные телеграммы – каналы начали писать об угрозе баллистики для Харьковщины.
- Впоследствии в области раздались взрывы. Вероятно, оккупанты обстреляли территорию Харьковщины из Белгородской области.
- Глава Харьковской ОВО Олег Синегубов в 20:29 обратился к жителям региона. Он призвал их находиться в укрытиях.
- Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник в 20.35 написал, что "сейчас чисто", однако отметил, что угроза ракетных ударов сохраняется.