Соцсетями распространяется видео, сделанное в Белгороде во время звуков "хлопка". Запись красноречиво демонстрирует "взаимопомощь" жителей страны-агрессора.

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Что произошло в Белгороде

На видео можно увидеть и услышать, как небольшая группа людей, состоявшая из нескольких мужчин и женщин, пыталась найти укрытие во время воздушной атаки. Россияне подошли к многоквартирному жилому дому и воспользовались домофоном. Они позвонили в несколько квартир и попросили впустить их в подъезд.

Эти россияне объясняли хозяевам, что сейчас идет обстрел, а бомбоубежище закрыто. Однако жители все равно отказались их впускать.

Осторожно! На видео присутствуют ругательства на русском языке!

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К слову, в Белгороде существует проблема с укрытиями, о чем пишут даже местные каналы. Одни бомбоубежища закрыты, а другие завалены мусором и непригодны для использования. Городские власти призвали россиян прятаться в подъездах.

Так выглядит одно из убежищ в Белгороде / Фото из соцсетей



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