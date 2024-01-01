Российский правозащитник Марк Фейгин сказал 24 Каналу, какого эффекта следует ожидать от взрывов в стране-агрессоре. По его словам, протестный потенциал точно не изменится.

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"Никакие протесты невозможны в условиях этого концлагеря. Скорее всего, здесь будет эффект накопления, чтобы внутри самой власти возникло определенное движение", – констатировал Фейгин.

В то же время остается неизвестным, как именно этот эффект проявится.

Россияне думали, что война их не коснется

Граждане страны-агрессора до сих пор думали, что, начав войну против Украины, их это никоим образом не коснется. Однако так не бывает, о чем, кроме уничтожения оккупантов на фронте, свидетельствуют усиливающиеся взрывы на российской территории.

Откуда этот инфантилизм у всей нации? Ощущение, что война – это когда "только их, а нас за что",

– заметил Фейгин.

Обратите внимание! На взрывы в Белгороде отреагировали в МИД России. Мария Захарова заявила, что за ударом стоит Британия, которая якобы в координации с США "подстрекает киевский режим к террористическим действиям".

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