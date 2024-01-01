Российский правозащитник Марк Фейгин сказал 24 Каналу, какого эффекта следует ожидать от взрывов в стране-агрессоре. По его словам, протестный потенциал точно не изменится.
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"Никакие протесты невозможны в условиях этого концлагеря. Скорее всего, здесь будет эффект накопления, чтобы внутри самой власти возникло определенное движение", – констатировал Фейгин.
В то же время остается неизвестным, как именно этот эффект проявится.
Россияне думали, что война их не коснется
Граждане страны-агрессора до сих пор думали, что, начав войну против Украины, их это никоим образом не коснется. Однако так не бывает, о чем, кроме уничтожения оккупантов на фронте, свидетельствуют усиливающиеся взрывы на российской территории.
Откуда этот инфантилизм у всей нации? Ощущение, что война – это когда "только их, а нас за что",
– заметил Фейгин.
Взрывы в России: последние новости
- Днем 30 декабря было громко в Белгороде. На месте попаданий увидели столбы черного дыма. Российские власти сообщили о жертвах.
- Источники 24 Канала в спецслужбах сообщили, что были поражены военные объекты в городе. Разрушения же гражданской инфраструктуры повлекли за собой непрофессиональные действия российской ПВО.
- Перед этим было громко в Брянске. Местные СМИ сообщили о вероятном попадании в радиозавод "Кремний", который уже был под ударом раньше. К слову, 90% производства используется в военной продукции.