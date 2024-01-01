Російський правозахисник Марк Фейгін сказав 24 Каналу, якого ефекту варто очікувати від вибухів у країні-агресорці. За його словами, протестний потенціал точно не зміниться.

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"Ніякі протести неможливі в умовах цього концтабору. Найімовірніше, тут буде ефект накопичення, щоб усередині самої влади виник певний рух", – констатував Фейгін.

Водночас наразі залишається невідомим, як саме цей ефект проявиться.

Росіяни думали, що війна їх не зачепить

Громадяни країни-агресорки досі думали, що, розпочавши війну проти України, їх це жодним чином не торкнеться. Однак так не буває, про що, крім знищення окупантів на фронті, свідчать дедалі частіші вибухи на російській території.

Звідки цей інфантилізм у цілій нації? Відчуття, що війна – це коли "тільки їх, а нас за що",

– зауважив Фейгін.

Зверніть увагу! На вибухи в Бєлгороді зреагували в МЗС Росії. Марія Захарова заявила, що за ударом стоїть Британія, яка буцімто в координації зі США "підбурює київський режим до терористичних дій".

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