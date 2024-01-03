Соцмережами шириться відео, зроблене у Бєлгороді під час звуків "бавовни". Запис красномовно демонструє "взаємодопомогу" жителів країни-агресорки.

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Що сталося у Бєлгороді

На відео можна побачити та почути, як невелика група людей, яка складалася з кількох чоловіків та жінок, намагалася знайти укриття під час повітряної атаки. Росіяни підійшли до багатоквартирного житлового будинку та скористалися домофоном. Вони подзвонили до кількох квартир та попросили впустити їх до під'їзду.

Ці росіяни пояснювали господарям, щоб зараз триває обстріл, а бомбосховище зачинене. Однак мешканці все одно відмовилися їх впускати.

Обережно! На відео присутні лайки російською!

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До слова, у Бєлгороді існує проблема з укриттями, про що пишуть навіть місцеві канали. Одні бомбосховища зачинені, а інші завалені сміттям та непридатні для використання. Міська влада закликала росіян ховатися у під'їздах.

Такий вигляд має одне зі сховищ у Бєлгороді / Фото з соцмереж



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