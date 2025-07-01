В Белгороде прогремели мощные взрывы: россияне жалуются на атаку дронов

Вечером 16 июля в российском Белгороде прогремели взрывы. Туда наведались неизвестные дроны. Россияне жалуются на "хлопки".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Что известно о взрывах в Белгороде 16 июля?

После 22:00 16 июля российские пропагандисты начали распространять информацию о якобы атаке дронов в Белгороде. Впоследствии это подтвердил и местный губернатор.

На обнародованных кадрах в сети слышны мощные взрывы. После видно столбы дыма, который поднимается в небо.

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Местные власти заявили, что якобы "есть раненые", повреждены "домовладения". Опять "успешно" отработала криворукая "Пе-Ве-О".

"Е***ть, сбили!

– комментируют местные жители.

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