В Белгороде прогремели мощные взрывы: россияне жалуются на атаку дронов
- Вечером 16 июля в Белгороде прогремели взрывы. Россияне жалуются на атаку БПЛА.
- В сети показали кадры взрывов. В небо поднялся столб дыма.
Вечером 16 июля в российском Белгороде прогремели взрывы. Туда наведались неизвестные дроны. Россияне жалуются на "хлопки".
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
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Что известно о взрывах в Белгороде 16 июля?
После 22:00 16 июля российские пропагандисты начали распространять информацию о якобы атаке дронов в Белгороде. Впоследствии это подтвердил и местный губернатор.
На обнародованных кадрах в сети слышны мощные взрывы. После видно столбы дыма, который поднимается в небо.
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Местные власти заявили, что якобы "есть раненые", повреждены "домовладения". Опять "успешно" отработала криворукая "Пе-Ве-О".
"Е***ть, сбили!
– комментируют местные жители.
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