Максимально "паники нет": что горело в Бердянске во время ночного "хлопка"

В последнее время во временно оккупированном Бердянске стало больше "хлопка". Это очень поддерживает дух местного населения и людей, желающих поскорее вернуться домой.

Вчера, 8 июня, было шумно на газораспределительном пункте. Что это было – ракета, сбитая ракета, акция партизан – пока неизвестно. Об этом 24 Каналу сказал заместитель главы Бердянского районного совета Виктор Дудукалов.

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"Все под контролем"

Российские телеграм-каналы сразу начали заявлять, что "паники нет". Мол, ситуация под контролем.

Сейчас максимально "паники нет". Но немного, конечно, тревожно,

– отметил Дудукалов.

Накануне также взорвалась и сгорела одна из машин возле захваченной воинской части, где стояли наши пограничники. Оккупанты сначала сообщили, что подорван чиновник, а затем говорили о газобаллонном оборудовании.

Определиться они не могут со всеми этими вопросами,

– заметил глава.

У россиян постоянные проблемы с "газовыми баллонами". Такое случается каждый месяц.

"Плюс-минус раз в месяц что-то вроде машины или что-то взрывается возле какого-то человека, имеющего отношение к коллаборантам. Но именно "хлопка" из Storm Shadow – сильно увеличилось в последние две недели", – подытожил Виктор Дудукалов.

"Хлопок" в Бердянске: последние новости