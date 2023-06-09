Максимально "паники нет": что горело в Бердянске во время ночного "хлопка"
В последнее время во временно оккупированном Бердянске стало больше "хлопка". Это очень поддерживает дух местного населения и людей, желающих поскорее вернуться домой.
Вчера, 8 июня, было шумно на газораспределительном пункте. Что это было – ракета, сбитая ракета, акция партизан – пока неизвестно. Об этом 24 Каналу сказал заместитель главы Бердянского районного совета Виктор Дудукалов.
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"Все под контролем"
Российские телеграм-каналы сразу начали заявлять, что "паники нет". Мол, ситуация под контролем.
Сейчас максимально "паники нет". Но немного, конечно, тревожно,
– отметил Дудукалов.
Накануне также взорвалась и сгорела одна из машин возле захваченной воинской части, где стояли наши пограничники. Оккупанты сначала сообщили, что подорван чиновник, а затем говорили о газобаллонном оборудовании.
Определиться они не могут со всеми этими вопросами,
– заметил глава.
У россиян постоянные проблемы с "газовыми баллонами". Такое случается каждый месяц.
"Плюс-минус раз в месяц что-то вроде машины или что-то взрывается возле какого-то человека, имеющего отношение к коллаборантам. Но именно "хлопка" из Storm Shadow – сильно увеличилось в последние две недели", – подытожил Виктор Дудукалов.
"Хлопок" в Бердянске: последние новости
- Днем 8 июня во временно оккупированном Бердянске было очень "горячо". Вероятно, ликвидирован очередной предатель.
- Также "хлопок" расцвел 2 июня в местном порту. Известно, что оккупанты неоднократно размещали там боеприпасы, военную технику и средства ПВО.
- Вечером 28 мая в Бердянске вблизи местного аэропорта раздавались взрывы. В Бердянской городской военной администрации сообщили, что ВСУ попали по позициям врага.