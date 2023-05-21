Старшие офицеры погибли, – военный эксперт рассказал об особенностях "хлопка" в Бердянске

В Бердянске ВСУ ударили по штабу оккупантов. Тем временем россияне заявили, что они якобы сбили 6 ракет Storm Shadow, а еще 1 якобы упала на окраинах города. Но есть очень большие сомнения в том, что оккупанты могли их сбить своими системами ПВО.

Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт Андрей Крамаров. Он отметил, что у Storm Shadow есть позиционная система навигации. Отметим, что местные жители обнародовали фото, где виден дым и пожар после взрыва.

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"Плюс применены технологии Stealth в фюзеляже этой ракеты. Имеет системы навигации, позволяющие ей на высоте 30 – 40 метров над землей лететь, полностью повторять контур местности", – заявил Крамаров.

Кроме того, у ракеты связь с военными спутниками. Так она может оценивать ситуацию в режиме реального времени и обходить системы ПВО.

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Контроль временно оккупированных территорий

На прошлой неделе россияне начали вывозить этот штаб из Бердянска. Кроме того, оккупанты вывезли в Крым и коллаборантов.

Однако попадание произошло. Старшие офицеры погибли,

– подчеркнул военный эксперт.

С помощью высокоточного западного оружия Украина показывает по всей линии фронта, что она начинает контролировать свою временно оккупированную территорию.

Что известно о "хлопке" в Бердянске