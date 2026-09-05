БПЛА врезался в жилую многоэтажку в Борисполе, возник пожар

В ночь на 5 сентября враг нанес удар с помощью дронов по Киевской области. Под атакой оказался и город Борисполь.

Киевская ОВА обнародовала первую информацию о последствиях обстрела. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Что известно об обстреле Борисполя 5 сентября и его последствиях?

Киевская область подверглась воздушной атаке российской армии ночью 5 сентября. Взрывы слышали в Киеве и в Борисполе, также сообщалось об угрозе для Броваров. Враг применил реактивные беспилотники.

Киевская областная военная администрация позже сообщила, что в результате атаки в Борисполе повреждены крыша и верхний этаж 9-этажного жилого дома. Возник пожар на крыше и в одной из квартир. Предварительно – без пострадавших.

Примечательно, что перед объявлением тревоги (а это произошло ровно в полночь в начале суток) из ряда источников поступила информация об объявлении перемирия аж до 8 сентября. Эти данные не являются официальными, да и реальная ситуация в небе на перемирие не похожа.

Отметим, что на момент публикации продолжается воздушная атака на Украину. Помимо дронов, Россия применила и баллистические ракеты с южного направления.

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Добавим, что за сутки 4 сентября Киевская область неоднократно подвергалась воздушным ударам. Например, вечером в Бучанском районе произошло попадание в складские помещения, а днем дрон поразил здание СБУ в Киеве.