Об этом сообщает Киевская областная администрация.

Что известно об атаке?

В Бучанском районе зафиксировано попадание в складские помещения, которые могли использоваться для хранения продуктов питания.

После атаки на территории объекта вспыхнул сильный пожар. В то же время в Киевской ОГА подчеркнули, что, по предварительным данным, пострадавших и погибших нет.

На местах происшествий работают все экстренные и профильные службы. Спасатели и правоохранители ликвидируют последствия атаки и фиксируют очередные преступления агрессора против гражданского населения,

– сообщили в ОГА.

В настоящее время специалисты продолжают ликвидировать последствия российской атаки и устанавливать все обстоятельства и масштабы повреждений. Окончательная информация о характере разрушений и ущербе будет известна после завершения работы экстренных служб.

В Киевской ОГА призвали жителей области не пренебрегать правилами безопасности и во время воздушной тревоги немедленно направляться в ближайшее укрытие.

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Напомним, российский беспилотник днем 4 сентября попал в центральное здание СБУ на улице Владимирской в Киеве. Президент Владимир Зеленский сообщил, что дрон был направлен непосредственно в кабинет руководителя СБУ Александра Поклада, однако глава Службы не пострадал.

В результате атаки также был поврежден расположенный рядом Дом Консистории на территории Национального заповедника "София Киевская". По данным Минкульта, в здании XVIII века выбило окна, при этом другие объекты заповедника не пострадали. Число пострадавших в результате удара, по данным мэра Киева Виталия Кличко, возросло до 12 человек.

Советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов предполагает, что россияне могли дистанционно управлять ударным дроном через специальный радиоретранслятор. Агент России включил его где-то неподалеку (до 5 километров) на короткое время во время атаки.