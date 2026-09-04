Про це повідомляє Київській ОВА.

Що відомо про атаку?

У Бучанському районі зафіксували влучання у складські приміщення, які могли використовуватися для зберігання продуктів харчування.

Після атаки на території об'єкта спалахнула сильна пожежа. Водночас у Київській ОВА наголосили, що за попередніми даними, постраждалих та загиблих немає.

На місцях подій працюють всі екстрені та профільні служби. Рятувальники й правоохоронці ліквідовують наслідки атаки та фіксують чергові злочини агресора проти цивільного населення,

– повідомили в ОВА.

Наразі фахівці продовжують ліквідовувати наслідки російської атаки та встановлювати всі обставини й масштаби пошкоджень. Остаточна інформація про характер руйнувань і збитки буде відома після завершення роботи екстрених служб.

У Київській ОВА закликали жителів області не нехтувати правилами безпеки та під час повітряної тривоги негайно прямувати до найближчого укриття.

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Нагадаємо, російський безпілотник удень 4 вересня влучив у центральну будівлю СБУ на вулиці Володимирській у Києві. Президент Володимир Зеленський повідомляв, що дрон був спрямований безпосередньо в кабінет керівника СБУ Олександра Поклада, однак очільник Служби не постраждав.

Внаслідок атаки також було пошкоджено розташований поруч Будинок Консисторії на території Національного заповідника "Софія Київська". За даними Мінкульту, в будівлі XVIII століття вибило вікна, водночас інші об'єкти заповідника не постраждали. Кількість постраждалих унаслідок удару, за даними мера Києва Віталія Кличка, зросла до 12 людей.

Радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов припускає, що росіяни могли дистанційно керувати ударним дроном через спеціальний радіоретранслятор. Агент Росії увімкнув його десь неподалік (до 5 кілометрів) на короткий період під час атаки.