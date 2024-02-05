Шумная ночь в Брянской области: россияне жалуются на атаку беспилотниками
Поздно вечером 4 февраля жители Брянской области не могли уснуть. Причиной этого стали взрывы, которые они слышали.
Как уверяют пропагандистские СМИ, взрывы раздавались из-за якобы атаки беспилотниками. Минобороны страны-агрессора вскоре отчиталось о своей "результативной" работе.
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Громкая ночь на Брянщине
- В российском минобороны почти в режиме реального времени хвастались "точной" работой. Сначала написали, что около 22:30 якобы "уничтожили украинский БПЛА" над Брянской областью.
- Около 23:00 ведомство снова отчиталось, что якобы "перехватило" еще один беспилотник в небе над регионом. Местный губернатор уверял, что нет ни пострадавших, ни разрушений.
- Позже минобороны России заявило, что за несколько часов уничтожило уже четвертый беспилотник над Брянщиной.
- После полуночи заявили, что якобы уничтожили еще два беспилотника над Выгоничным районом Брянской области. Также уверяли, что прошло без пострадавших и разрушений. В то же время на месте почему-то работают оперативные службы.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали громкие взрывы: смотрите видео
В Брянской области было громко 4 февраля: смотрите видео
К сожалению, сами россияне из Брянской области этой ночью были не столь активными. Они выложили буквально несколько роликов с камер видеонаблюдения. Но и этого достаточно, чтобы услышать, насколько громко было.
Обратим внимание, что днем 4 февраля россияне жаловались на атаку дронов в Курской области. Говорят, что беспилотники повредили якобы инфраструктурные объекты связи. Информацию об этом объявил губернатор Курской области Роман Старовойт.