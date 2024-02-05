Шумная ночь в Брянской области: россияне жалуются на атаку беспилотниками

Поздно вечером 4 февраля жители Брянской области не могли уснуть. Причиной этого стали взрывы, которые они слышали.

Как уверяют пропагандистские СМИ, взрывы раздавались из-за якобы атаки беспилотниками. Минобороны страны-агрессора вскоре отчиталось о своей "результативной" работе.

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Громкая ночь на Брянщине

В российском минобороны почти в режиме реального времени хвастались "точной" работой. Сначала написали, что около 22:30 якобы "уничтожили украинский БПЛА" над Брянской областью.

Около 23:00 ведомство снова отчиталось, что якобы "перехватило" еще один беспилотник в небе над регионом. Местный губернатор уверял, что нет ни пострадавших, ни разрушений.

Позже минобороны России заявило, что за несколько часов уничтожило уже четвертый беспилотник над Брянщиной.

После полуночи заявили, что якобы уничтожили еще два беспилотника над Выгоничным районом Брянской области. Также уверяли, что прошло без пострадавших и разрушений. В то же время на месте почему-то работают оперативные службы.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали громкие взрывы: смотрите видео

В Брянской области было громко 4 февраля: смотрите видео

К сожалению, сами россияне из Брянской области этой ночью были не столь активными. Они выложили буквально несколько роликов с камер видеонаблюдения. Но и этого достаточно, чтобы услышать, насколько громко было.

Обратим внимание, что днем 4 февраля россияне жаловались на атаку дронов в Курской области. Говорят, что беспилотники повредили якобы инфраструктурные объекты связи. Информацию об этом объявил губернатор Курской области Роман Старовойт.

