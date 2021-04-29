Офис генпрокурора отреагировал на обнародованные в СМИ фамилии высланных из Чехии российских дипломатов. Последние могут быть причастны к спецоперации в Чехии и вооруженному конфликту в Украине.

В Офисе генпрокурора ответили на публикацию украинским изданием "Бабель" списка с фамилиями 13 российских дипломатов, которых Чехия выдворила из страны.

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Заявление Офиса генпрокурора

Заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов ответил на новость. Он отметил, что это пример работы между департаментом вооруженного конфликта и СМИ.

"Бабель" собрал фамилии дипломатов России, которые могли координировать спецоперации в Чехии и быть причастными к вооруженному конфликту в Украине. Проверяем. Спасибо за доверие!

– написал заместитель генпрокурора.

Приклад роботи між #ДепартаментЗбройногоКонфлікту та ЗМІ. #Бабель зібрав прізвища дипломатів РФ, які могли координувати спецоперації в Чехії та бути причетними до збройного конфлікту в Україні. Перевіряємо. Дякуємо за довіру! @PolicieCZ @superumka https://t.co/sSACmkYzNQ — Гюндуз Мамедов/Gyunduz Mamedov (@MamedovGyunduz) April 29, 2021

Подробнее о списке российских дипломатов

Украинское издание "Бабель" обнародовало список 13 российских дипломатов из 18, которых Чехия выдворила из страны. Этих лиц подозревают в работе на российские спецслужбы – Главное разведывательное управление и Службу внешней разведки.

Издание отметило, что точность информации "подтвердил источник, хорошо знакомый с работой дипломатических структур в Чехии".

В публикации отмечают, что передадут списки в профильный департамент Офиса генерального прокурора – департамент надзора в уголовных производствах относительно преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта.

Краткая предыстория