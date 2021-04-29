Взрывы в Чехии: украинские прокуроры проверяют список выдворенных российских дипломатов
Офис генпрокурора отреагировал на обнародованные в СМИ фамилии высланных из Чехии российских дипломатов. Последние могут быть причастны к спецоперации в Чехии и вооруженному конфликту в Украине.
Источник:твиттер Гюндуза Мамедова
В Офисе генпрокурора ответили на публикацию украинским изданием "Бабель" списка с фамилиями 13 российских дипломатов, которых Чехия выдворила из страны.
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Заявление Офиса генпрокурора
Заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов ответил на новость. Он отметил, что это пример работы между департаментом вооруженного конфликта и СМИ.
"Бабель" собрал фамилии дипломатов России, которые могли координировать спецоперации в Чехии и быть причастными к вооруженному конфликту в Украине. Проверяем. Спасибо за доверие!
– написал заместитель генпрокурора.
Подробнее о списке российских дипломатов
Украинское издание "Бабель" обнародовало список 13 российских дипломатов из 18, которых Чехия выдворила из страны. Этих лиц подозревают в работе на российские спецслужбы – Главное разведывательное управление и Службу внешней разведки.
Издание отметило, что точность информации "подтвердил источник, хорошо знакомый с работой дипломатических структур в Чехии".
В публикации отмечают, что передадут списки в профильный департамент Офиса генерального прокурора – департамент надзора в уголовных производствах относительно преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта.
Краткая предыстория
- В середине апреля Чехия сообщила, что высылает 18 российских дипломатов. Их подозревают в работе на российские спецслужбы.
- Сотрудников Главного разведывательного управления России Чехия подозревает в причастности к взрыву складов боеприпасов в чешском Врбетице в 2014 году. Тогда погибло 2 человека.
- Впоследствии появилась информация, что на чешских военных складах, которые взорвали россияне, было оружие для Украины.
- 26 апреля журналисты-расследователи Bellingcat сообщили, что взрывы 2014 года во Врбетице были частью долгосрочной операции ГРУ России. Они пытались подорвать мощь Украины через отсутствие закупленного оружия и боеприпасов.
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