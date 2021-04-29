Офіс генпрокурора відреагував на оприлюднені в ЗМІ прізвища висланих з Чехії російських дипломатів. Останні можуть бути причетні до спецоперації в Чехії та збройного конфлікту в Україні.

У Офісі генпрокурора відповіли на публікацію українським виданням "Бабель" списку з прізвищами 13 російських дипломатів, яких Чехія видворила з країни.

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Заява Офісу генпрокурора

Заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов відповів на новину. Він зазначив, що це приклад роботи між департаментом збройного конфлікту та ЗМІ.

"Бабель" зібрав прізвища дипломатів Росії, які могли координувати спецоперації в Чехії та бути причетними до збройного конфлікту в Україні. Перевіряємо. Дякуємо за довіру!

– написав заступник генпрокурора.

Приклад роботи між #ДепартаментЗбройногоКонфлікту та ЗМІ. #Бабель зібрав прізвища дипломатів РФ, які могли координувати спецоперації в Чехії та бути причетними до збройного конфлікту в Україні. Перевіряємо. Дякуємо за довіру! @PolicieCZ @superumka https://t.co/sSACmkYzNQ — Гюндуз Мамедов/Gyunduz Mamedov (@MamedovGyunduz) April 29, 2021

Детальніше про список російських дипломатів

Українське видання "Бабель" оприлюднило список 13 російських дипломатів з 18, яких Чехія видворила з країни. Цих осіб підозрюють в роботі на російські спецслужби – Головне розвідувальне управління та Службу зовнішньої розвідки.

Видання зауважило, що точність інформації "підтвердило джерело, добре знайоме з роботою дипломатичних структур у Чехії".

У публікації зазначають, що передадуть списки до профільного департаменту Офісу генерального прокурора — департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, здійснених в умовах збройного конфлікту.

Коротка передісторія