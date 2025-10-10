В ночь на 10 октября российская оккупационная армия нанесла удар по энергосистеме Украины. В частности, враг целился по критической инфраструктуре Черкасской области.

Какие последствия атаки в Черкасской области?

Игорь Табурец рассказал, что после вражеской атаки в Черкасской области фиксируют последствия для инфраструктуры области. Всего в регионе силы ПВО обезвредили 8 российских БпЛА, а также крылатую ракету.

В Каневе обломки сбитой ракеты повредили жилой дом, а взрывная волна задела по меньшей мере семь многоэтажек, детский сад и школу – преимущественно побиты окна.

Враг также целился по критической инфраструктуре. Сейчас перекрыто движение по плотине ГЭС,

– написал начальник ОВА.

По состоянию на 10:50 известно о десяти травмированных, среди них – 10-летний мальчик.

В Черкасской области ликвидируют последствия ночной атаки / Фото: Игорь Табурец

Табурец подчеркнул, что сейчас продолжается обследование, работают соответствующие комиссии. По результатам будет понятен окончательный объем нанесенного ущерба.

