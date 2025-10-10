В Черкасской области враг целился по критической инфраструктуре: какие последствия атаки
- В ночь на 10 октября российская армия нанесла удар по энергосистеме Украины, в частности, целилась по критической инфраструктуре Черкасской области.
- В результате атаки в Черкасской области повреждена многоэтажка, детский сад, школу, и известно о десяти травмированных.
В ночь на 10 октября российская оккупационная армия нанесла удар по энергосистеме Украины. В частности, враг целился по критической инфраструктуре Черкасской области.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Черкасской ОВА Игоря Табурца.
Читайте также Россия массированно атаковала энергетику в 8 областях: какие разрушения произошли из-за обстрелов
Какие последствия атаки в Черкасской области?
Игорь Табурец рассказал, что после вражеской атаки в Черкасской области фиксируют последствия для инфраструктуры области. Всего в регионе силы ПВО обезвредили 8 российских БпЛА, а также крылатую ракету.
В Каневе обломки сбитой ракеты повредили жилой дом, а взрывная волна задела по меньшей мере семь многоэтажек, детский сад и школу – преимущественно побиты окна.
Враг также целился по критической инфраструктуре. Сейчас перекрыто движение по плотине ГЭС,
– написал начальник ОВА.
По состоянию на 10:50 известно о десяти травмированных, среди них – 10-летний мальчик.
В Черкасской области ликвидируют последствия ночной атаки / Фото: Игорь Табурец
Табурец подчеркнул, что сейчас продолжается обследование, работают соответствующие комиссии. По результатам будет понятен окончательный объем нанесенного ущерба.
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.
Россияне били по энергетике Украины: последние новости
Ночью 10 октября стало известно, что россияне наносят массированный удар по украинской энергетической инфраструктуре. В частности, оккупанты обстреляли теплоэлектростанции.
В Запорожье в результате вражеских обстрелов также повреждены газовые объекты. Местных жителей призвали минимально использовать газовые приборы до завершения аварийных работ.
Владимир Зеленский заявил, что на многих объектах критической инфраструктуры сейчас продолжается ликвидация российского удара по энергетике. В общем россияне применили более 450 дронов и более 3 десятков ракет.