Горела гражданская инфраструктура: последствия российской атаки на Чернигов и область

Черниговская область подверглась воздушной атаке с применением БпЛА и ракет. Как известно, зафиксировали несколько попаданий в разных районах.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины. Спасатели также показали последствия российской атаки на регион.

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Какие последствия атаки

В результате атаки произошло возгорание складских помещений и нежилых зданий. Самый большой пожар охватил более 1000 квадратных метров. К тушению привлекли 15 спасателей, 4 единицы техники и ресурсы местных предприятий.

Отдельно горел ангар с углем и нежилое здание. Удару также подвергся областной центр – повреждено здание. Информация о пострадавших уточняется,

– говорится в сообщении спасателей.

На Черниговщине из-за атаки вспыхнул пожар / Фото ГСЧС

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