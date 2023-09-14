Ночью оккупанты в очередной раз запускали "Шахеды": в Днепре и Кривом Роге гремели взрывы

Ночью 14 сентября в Украине раздавались взрывы во время воздушной тревоги. Их было слышно в Днепропетровской и Запорожской областях.

Предварительно, в регионах работала ПВО. Об этом информирует 24 Канал.

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В Днепре и Кривом Роге гремели взрывы

Так, мониторинговые каналы писали о взрывах, слышимых в Днепропетровской области, в частности, в Днепре, а также в Запорожской области. Воздушные силы сообщали, что украинская ПВО отбивала атаку "Шахедов".

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Ведомство также писало, что дроны-камикадзе летели в направлении Кривого Рога. Позже стало известно, что в пригороде Кривого Рога были слышны взрывы и там работала ПВО.

Утром Александр Вилкул заявил, что в Криворожском районе попаданий и обстрелов не было. В Кривом Роге вся важная инфраструктура, коммунальный транспорт, социальные и медицинские учреждения работают стабильно.

Зафиксирован запуск ориентировочно 6 групп "Шахедов" из Приморско-Ахтарска (Кубань, Россия) и Чауда (Крым). Двигаются курсом на Одесскую область (направление может меняться). Ориентировочное время подлета – около 23:30 – 00:00. При объявлении воздушной тревоги – направляйтесь в укрытие,

– сообщали Воздушные силы.

Напомним, что воздушная тревога ночью была объявлена в Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях, а также в Харьковской области.

Кстати, сегодня ночью подразделениями территориальной обороны Сумщины был уничтожен вражеский БпЛА "Шахед".

Что говорят в ОВА

В Днепропетровской ОВА сообщили, что ночью защитники неба из ПВК "Восход" сбили над областью три беспилотника. Обломки одного из них упали в Первомайской общине Никопольщины. Частично разрушен частный дом. Еще 6 – повреждены. Повреждены и 8 хозяйственных построек, 3 авто. Загорелась сухая трава, пожар спасатели потушили.

По тому же району враг бил из тяжелой артиллерии и "Граду". Досталось Марганецкой общине. Чрезвычайники обследуют пораженную территорию и выясняют последствия атак. Повсюду обошлось без пострадавших.



Обстрел Днепропетровщины / фото ОВА



Поврежденный дом / фото ОВА

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