Об этом сообщает телеграм-канал Exilenova+.

Каковы последствия взрывов в Донецке 13 июля?

О взрывах в Донецке стало известно после 21:50. В сети появились видео с ярким пожаром и столбом дыма, образовавшимися после атаки на город.

В Донецке после атаки – пожар и дым / Видео с телеграм-канала Exilenova+

Сообщалось, что под удар мог попасть российский склад с боеприпасами. Там, вероятно, началась детонация, сопровождавшаяся искрами и выбросами пламени.

В Донецке, вероятно, был поражен склад с боеприпасами / Видео с телеграм-канала Exilenova+

Кроме того, слышался характерный звук взрывов боеприпасов. Они похожи на бомбардировку или падение чего-то тяжелого.

Также в оккупированном Донецке было громко / Видео с телеграм-канала Exilenova+

На данный момент ни оккупационные власти, ни российские власти ничего не сообщали о последствиях взрывов в Донецке.

Напомним, ранее взрывы во временно оккупированном Донецке произошли 3 июля. Сообщалось, что в городе был поврежден Петровский мост, который соединяет центральную часть Донецка с Петровским районом и является одним из важных транспортных переправ в городе.