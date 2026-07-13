Об этом сообщает телеграм-канал Exilenova+.
Каковы последствия взрывов в Донецке 13 июля?
О взрывах в Донецке стало известно после 21:50. В сети появились видео с ярким пожаром и столбом дыма, образовавшимися после атаки на город.
В Донецке после атаки – пожар и дым / Видео с телеграм-канала Exilenova+
Сообщалось, что под удар мог попасть российский склад с боеприпасами. Там, вероятно, началась детонация, сопровождавшаяся искрами и выбросами пламени.Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
В Донецке, вероятно, был поражен склад с боеприпасами / Видео с телеграм-канала Exilenova+
Кроме того, слышался характерный звук взрывов боеприпасов. Они похожи на бомбардировку или падение чего-то тяжелого.
Также в оккупированном Донецке было громко / Видео с телеграм-канала Exilenova+
На данный момент ни оккупационные власти, ни российские власти ничего не сообщали о последствиях взрывов в Донецке.
Напомним, ранее взрывы во временно оккупированном Донецке произошли 3 июля. Сообщалось, что в городе был поврежден Петровский мост, который соединяет центральную часть Донецка с Петровским районом и является одним из важных транспортных переправ в городе.