В Донецке мощные взрывы: оккупанты жалуются на атаку дронов, часть города без света
- В ночь на 29 июля в оккупированном Донецке произошли мощные взрывы.
- Российские захватчики жалуются на атаку дронов. Часть города без света.
Российские захватчики жалуются на атаку дронов в оккупированном Донецке в ночь на 29 июля. В части города произошло отключение света.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграм-каналы.
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Что известно о взрывах в Донецке 28 июля?
Около 23:00 28 июля российские пропагандисты начали сообщать об "атаке дронов" в оккупированном Донецке. Также писали, что якобы работает "Пе-Ве-О".
Взрывы в оккупированном Донецке: смотрите видео
Уже вскоре появилась информация, что Донецк и Макеевка частично обесточены. Между тем в сети активно распространяют видео. На обнародованных кадрах слышны взрывы.
Взрывы в Донецке 28 июля: смотрите видео
Часть города обесточена, раздаются взрывы: смотрите видео
По состоянию на 00:30 29 июля оккупанты продолжают жаловаться на дроны. Разные источники писали, что в небе "десятки БПЛА".
Момент взрыва: смотрите видео
В сети пишут, что под атакой, возможно, железная дорога и подстанции. После 01:20 российские пропагандисты сообщили, что без света якобы "более 150 000 жителей" псевдореспублики "в результате атаки и повреждения подстанции".
Взрывная ночь в оккупированном Донецке: смотрите видео
Заметим, что именно сейчас происходит в оккупированном Донецке, – доподлинно неизвестно. Украина не комментировала информацию.