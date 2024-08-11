Мощный взрыв в Горловке Донецкой области: могло прилететь в машиностроительный завод

Во временно оккупированной Горловке Донецкой области прогремели взрывы. Сразу после в небо начал подниматься густой дым.

По предварительной информации, мог оказаться местный машиностроительный завод. Об этом сообщают местные телеграмм-каналы и пропагандистские ресурсы, информирует 24 Канал.

Смотрите также В Краматорске враг ударил по инфраструктурному объекту: погиб человек, есть раненые

В оккупированной Горловке прогремели взрывы

В оккупированном городе Горловка Донецкой области прогремели мощные взрывы. В сети пишут, что поврежден детский сад в поселке машиностроительного завода имени Кирова, что в центрально-городском районе. Пропагандистские ресурсы, согласно своим лучшим традициям, уже успели обвинить в этом украинскую сторону.

В результате обстрела поселка машиностроительного завода имени Кирова (Центрально-Городской район Горловки) поврежден автобус маршрута №2.,

– отмечают местные телеграмм-каналы.

В сети также показали кадры, на которых видно, как густой дым поднимается в небо. Соответствующий момент удалось зафиксировать очевидцам. "В Горловке попадание в местоположение российских оккупантов", – написал украинский волонтер Сергей Стерненко.

Взрыв в Горловке: смотрите видео (Внимание! Нецензурная лексика)

К слову, накануне россияне обстреляли Краматорск. Известно, что в результате обстрела погиб один работник объекта критической инфраструктуры. Есть также раненые. От ракетного удара здания объекта получили серьезные повреждения.